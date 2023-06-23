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نائب الرئيس التركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

نائب الرئيس التركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
23 يونيو 2023 12:04

زار معالي جودت يلماز نائب رئيس جمهورية تركيا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه توجاي تونسير سفير تركيا لدى الدولة، والوفد المرافق.
وتجول معاليه والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلع معاليه والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الجامع، وجمالياته وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحتويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

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وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.

المصدر: وام
جامع الشيخ زايد الكبير
تركيا
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