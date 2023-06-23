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أكثر من 824 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الخميس

أكثر من 824 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الخميس
23 يونيو 2023 08:15

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 824692 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.
 وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول لليوم الخميس بلغ 11107 حاجاً وصل منهم 10128 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 57 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 30 رحلة تقل 598 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 29 رحلة تقل 1023 حاجاً وأستقلبت محطمة قطار الحرمين الشريفين 240 حاجا عبر 7 رحلة.
وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 727583 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 97040 حاجاً من جنسيات مختلفة،وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 32٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 45460 حاجاً.

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المصدر: وكالات
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