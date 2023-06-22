أحمد بن سعيد يشهد تخريج دفعة جديدة من «محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، حفل تخريج دفعة 2023 من طلبة وطالبات جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الذي أُقيم أمس في «أوبرا دبي»، حيث بلغت نسبة الخريجين الإماراتيين 35% من إجمالي الخريجين، في دليل لافت على تنامي الإقبال على دراسة العلوم الطبية والتخصصات الصحية في دولة الإمارات.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 136 طالباً من 29 دولة، 78% منهم من الإناث. وتضمّنت الدفعة مجموعة متميزة من الطلاب في مختلف التخصصات من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية التمريض والقِبَالة، وكلية الطب، وعمادة الدراسات الطبية العليا.

كما شهد الحفل للمرة الأولى تخريج جميع طلاب برامج الدراسات العليا التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما في ذلك 56 خريجاً من برامج الإقامة الطبية و18 خريجاً من برامج الزمالة التخصصية.

وهناَّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خريجي دفعة 2023، معبراً عن تقديره لجهودهم، وأشاد بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على مدار الأعوام السبعة الماضية منذ تأسيسها كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الصحي في دولة الإمارات. وأشاد بالتزام الجامعة الراسخ بدعم التميز وتعزيز الابتكار ورعاية الكفاءات الطلابية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أهمية الدور الذي تؤديه جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير لتلبية احتياجات المرضى، ورفع جاهزية المنظومة الصحية، ومواكبة تحديات المستقبل. ودعا سموه الخريجين إلى المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية ومستقبل الوطن وإنجازاته ومكتسباته، لاسيما في المجال الصحي الذي يحظى بمكانة كبيرة في دولة الإمارات.

لقاء من الفضاء

ألقى ضيف الشرف سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي الذي حقق إنجازاً تاريخياً بخوض بمهمة فضائية مدتها ستة أشهر وهو أول عربي يسير في الفضاء، كلمةً افتتاحية تم بثها من محطة الفضاء الدولية. قال فيها: «الطب واستكشاف الفضاء مرتبطان بشكل وثيق، فمن دون إعداد طبي مناسب، لا يمكننا أن نكون هنا في الفضاء نجري التجارب العلمية ونساعد الإنسانية على الازدهار ونقل فوائد التكنولوجيا والفضاء إلى كوكب الأرض»، مشيراً إلى مساهمته في عدد من الأبحاث الطبية مع عدد من الجامعات المحلية، من ضمنها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.