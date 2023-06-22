«الدبلوماسيون المتقاعدون» يعقد لقاءه الأول للتعريف بأهدافه ومهامه

أبوظبي (وام)

نظّم مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، أمس، اللقاء الأول للسفراء والدبلوماسيين المتقاعدين في أبوظبي، وذلك للتعريف بأهدافه ومهامه، والاستماع إلى مقترحات الدبلوماسيين المتقاعدين، والإجابة عن استفساراتهم.

في كلمته، شكر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، السفراء والدبلوماسيين المتقاعدين كافة، وأعرب عن الثناء والتقدير لهم على جهودهم التي بذلوها طيلة فترة عملهم في وزارة الخارجية.

وأكد معاليه أن إطلاق مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين يأتي تقديراً لعطائهم ودورهم المقدّر والمهم في تمثيل دولة الإمارات بصورة متميزة. وقدّم الدكتور سعيد محمد الشامسي، رئيس مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، عرضاً تضمّن نبذة عن أهداف ومهام المجلس وجدول أعماله خلال الفترة المقبلة. كما تضمّنت أجندة اللقاء تعريفاً بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.