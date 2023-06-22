استبيان: 87% من الأطفال يستطيعون إنقاذ أنفسهم من الحافلات المغلقة

الشارقة (الاتحاد)

كشف استبيان أجرته إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن 87% من طلاب مدارس الإمارة اكتسبوا درجة عالية من الوعي تمكنهم من معرفة كيفية فتح باب الحافلة المدرسية ومغادرتها في حال نسيانهم داخلها، وكانت الإدارة قد أجرت في أبريل الماضي تجربة اجتماعية أظهرت في حينه أن 50% فقط من التلاميذ تمكنوا من مساعدة أنفسهم ووجدوا حلولاً لهذه الأزمة، وقالت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: نؤمن بأن توعية المجتمع أول خط دفاع لحماية الأطفال، لذلك أطلقنا التجربة الاجتماعية ثم أجرينا الاستبيان، لنضع المسؤولين والأهالي أمام حقائق تحفزهم على المزيد من اليقظة والانتباه.