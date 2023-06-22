أوقاف دبي تحقق حلم مصابة بالسرطان في أداء الحج

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الأوقاف، وإدارة أموال القصّر في دبي، حلم سيدة تعاني من مرض السرطان، طلبت أداء مناسك الحج ضمن بعثة الحجاج السنوية للمؤسسة، وذلك التزاماً بدورها الإنساني نحو المجتمع.

والتحقت السيدة ببعثة الحجيج التي تنظمها المؤسسة سنوياً من المصرف الخاص بالحج، وذلك تنفيذاً لشرط الواقف هامل بن خادم الغيث الذي اشترط تخصيص إيرادات وقفه سنوياً لإيفاد الحجاج إلى بيت الله الحرام.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على تنظيم رحلة سنوية لأداء مناسك الحج للحالات الإنسانية وأصحاب الدخل المحدود، وتغطية تكاليفها من مصرف الحجاج في المؤسسة، مؤكداً الحرص على توفير أجود الخدمات لبعثة الحجاج.