1000 طالب يختتمون مسابقة «فورمولا المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول النهائيات الوطنية لبرنامج أدنوك ياس الوطنية للمدارس في حلبة مرسى ياس، بمشاركة 1000 طالب من الإمارات ومدارس من خارج الدولة.. وتوجت فعاليات الموسم الدراسي 2022-2023 ستة أيام من الأنشطة استعرض خلالها 86 فريقاً إبداعاتهم وقدراتهم التقنية، في أكبر نهائيات وطنية لمسابقة الفورمولا1 في المدارس عالمياً. وبعد الفوز في المسابقة، يمثل فريقا إيوليان رايسينج من مدرسة جيه إس إس الدولية وإيكولايت من مدرسة هورايزون الدولية، مدارس الإمارات في النهائيات العالمية لعام 2024. وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: سعدت بالاطلاع على مشاركات الطلاب، ومشاريعهم المبتكرة واهتمامهم بأدق التفاصيل، وقد حقق البرنامج نجاحاً مبهراً في مستويات الاستجابة ونوعية المشاركات.