حاكم الشارقة يعتمد 61 وظيفة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 61 وظيفة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بمختلف التخصصات، ووجَّه سموه دائرة الموارد البشرية بالبدء في تعيينهم وفق ما يلي: 20 في مرعى مليحة، و28 في مزرعة القمح، و13 في الدائرة.

أُعلن هذا الاعتماد خلال برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، انتهت القيادة العامة لشرطة الشارقة من مقابلة 323 موظفاً، بمختلف التخصصات، وتباشر في إجراءات تعيينهم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، انتهت هيئة الدفاع المدني في الشارقة، من مقابلة 297 موظفاً بمختلف التخصصات، وستبدأ دائرة الموارد البشرية إجراءات تعيينهم بعد الانتهاء من هذه المرحلة.