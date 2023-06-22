حميد النعيمي: الاستثمار في شباب الوطن محور للتنمية

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام الاستدامة» من خريجي جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 150 خريجاً من مختلف الكليات. أقيم الحفل بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي، وسط أجواء عمّتها السعادة والفخر بفرحة النجاح والتخرج.

وبدأت مراسم حفل التخريج بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال، وعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو جسّد رسالة الجامعة وإنجازاتها.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت خلال مسيرتهم الأكاديمية، لتحقيق التميز والتفوق، والمساهمة في تطوير مجتمعهم في مختلف ميادين العمل.

وقال سموه، إن التنمية البشرية هي أحد الأهداف الرئيسة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وتأكيد سموهم أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن محور استراتيجي للتنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً، وثقافياً، واجتماعياً، واقتصادياً، مشيراً سموه إلى حرصه على أن تكون الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة توجه فيها بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان. من جهته، ألقى الخرّيج محمد الكعبي كلمة الخريجين. وقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بهذه المناسبة، درع الجامعة إلى صاحب السمو حاكم عجمان، كما قدم درعاً مماثلةً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

واقترن مسمّى دفعة الخريجين والخريجات بعام الاستدامة، تيمّناً بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الشأن. وسيُقام حفل تخريج مخصّص لأكثر من 300 خريجة اليوم الجمعة في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان.

حضر مراسم حفل التخريج، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأعيان ووجهاء البلاد، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.