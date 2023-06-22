محمد الشرقي يستقبل رئيس «المتسوق السري» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري بالفجيرة.

وأكّد سموّه، الدور المهم للبرنامج في تحسين كفاءة وجودة الأداء في مؤسسات العمل الحكومي وتطوير خدماته ابتداءً من خدمة إسعاد المتعاملين وصولاً إلى أثر الخدمة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي الممارسات الحكومية البنّاءة والعمل بتوصيات البرنامج لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الخدمات المقدمة في الدوائر، والارتقاء بأداء الكوادر العاملة فيها. واطلع سموه، خلال اللقاء، على دور برنامج المتسوق السري في تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين، وتطوير منظومة خدمات العمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات، عبر التشجيع على تبنّي أفضل الأدوات والمعايير التي تدعم مؤشرات التنافسية العالمية للدولة، كما تم استعراض نتائج الدورة السادسة لعام 2022 لبرنامج المتسوق السري في حكومة الفجيرة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني، المشرف العام على برنامج المتسوق السري بالفجيرة.

كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، الدكتور عبدالله السويجي. واطلع سموه، خلال اللقاء، على تفاصيل البرنامج التعليمي الشامل إلى كوريا الجنوبية الذي يرعاه سمو ولي عهد الفجيرة، ويشارك فيه 28 طالباً وطالبة من كليات التقنية العليا بالفجيرة خلال الفترة من 3 - 15 يوليو المقبل. ويتضمن البرنامج الدولي زيارات إلى أبرز مراكز البحث العلمي والتكنولوجي، والجامعات، والمتاحف، ومحطة الطاقة النووية والفضاء، إضافةً إلى أهم المعالم السياحية والمراكز الثقافية في العاصمة سيؤول، إلى جانب برنامج معرفي وثقافي وأنشطة متنوعة. وأشار سموه، إلى أهمية البرنامج في تعزيز الانفتاح الإيجابي على مختلف التجارب الإنسانية والثقافات عبر الاندماج والمعايشة الحية، منوهًا إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم لبناء الوطن وتنميته. كما وجّه سموه بضرورة الاستفادة القصوى من البرنامج، واكتساب الطلبة لمهارات ومعارف جديدة.