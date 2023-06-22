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حمدان بن محمد يوجِّه بتسخير الإمكانات كافة لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي

حمدان بن محمد يوجِّه بتسخير الإمكانات كافة لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي
23 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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وجَّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم أوجه الدعم كافة والتسهيلات لأعضاء بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي 2023، وتوفير جميع السبل والإمكانات التي تساعد الحجاج على أداء المناسك والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، وبما يحفظ سلامتهم. كما وجَّه سموه، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الجهة المُشرفة على بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، بمضاعفة الجهود من أجل راحة ضيوف الرحمن، وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، وضمان تسهيل الإجراءات كافة الخاصة بالسفر والإقامة والتنقّل، وتقديم أفضل الخدمات والبرامج في الأراضي المقدسة.
وقال حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تواصل الدائرة التزامها بتقديم خدمات متميزة من أجل راحة وسلامة الحجاج من موظفي الدوائر الحكومية في دبي، وتوفير المتطلبات اللازمة لأدائهم المناسك بكل سهولة ويسر».
وأكد الشيباني اكتمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة، سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة، وفق البرنامج الزمني المُعد سلفاً من قبل الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه، مشيراً إلى أن البعثة ستوفر خدمة الوعظ والفتوى من لحظة خروج ‏الحجاج من منازلهم، وحتى عودتهم إلى الدولة بمشيئة الله تعالى. يُذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري جهّزت برنامجاً حافلاً من الدروس والمحاضرات الوعظية التي يلقيها وعاظ الدائرة، وتستمر حتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

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