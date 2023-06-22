«التغير المناخي»: خطة متكاملة استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، قيامها بتنفيذ خطة متكاملة بشأن الاستعدادات لموسم الأضاحي، من خلال توفير المستلزمات كافة والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات كافة والتنظيمات المعمول بها في التصريح لدخول الأضاحي والحيوانات الحية عبر مختلف منافذ الدولة. وتعمل فرق الوزارة في قطاعي التنوع الغذائي والمناطق على التأكد من تطبيق المعايير والإجراءات كافة في دخول الحيوانات والأضاحي عبر منافذ الدولة، ومن ثم التأكد من خلوها الكامل من الأمراض، وذلك وفق آلية تنسيقية متكاملة مستمرة طيلة العام، وخلال موسم عيد الأضحى بشكل خاص.

وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو 2023، تم استقبال 366.035 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، عبر مختلف منافذ الدولة الحدودية، والموافقة على دخولها الدولة بعد خضوعها لإجراءات الحجر البيطري والفحوص السريرية والمخبرية، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض الحيوانية المشتركة، وذلك مقارنة بـ 326.913 رأساً من الماشية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 12%.

وأكدت الوزارة أنها قامت بتوفير المستلزمات كافة والموارد الفنية، والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الإرساليات والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث تعتبر منافذ الدولة خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض الوبائية والمعدية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. لافتة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود الوزارة المتمثلة في تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد، والتي تعد ركيزة رئيسية من ركائز الأمن الغذائي للدولة، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من المواشي.

وأكد المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الحجر البيطري على مستوى الدولة، وتشديد الإجراءات الرقابية والتفتيشية، بما يعمل على حوكمة إجراءات الحجر البيطري لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم تجارة الحيوانات الحية.

وقال: «تعمل الوزارة من خلال إجراءاتها الاحترازية على المتابعة الدورية لتطورات الوضع الصحي الوبائي لدول العالم من خلال أنظمتها الرقمية المتكاملة لرصد الأمراض الوبائية، والعمل على حزمة من الإجراءات الوقائية لحظر استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من الدول المصابة، وعدم السماح بالاستيراد إلا عند إعلان خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية».