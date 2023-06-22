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لجان مكتب شؤون حجاج الإمارات تكثف أعمالها لخدمة حجاج الدولة

بنية تحتية ومرافق متميزة لخدمة حجاج الدولة (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:10

حسين الحمادي (مكة المكرمة)
كثفت فرق ولجان مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات جهودها في تقديم الخدمات لحجاج الدولة بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتعاون مع حملات الحج، لتسهيل تأدية الحجاج للمناسك وفق أفضل التسهيلات. ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء وصول حجاج الدولة استعداداً لتأدية مناسك الحج في الأيام المقبلة ومن أبرزها المبيت في منى والوقوف على صعيد عرفة والانتقال إلى مزدلفة، إلى جانب رمي جمرات العقبة وبقية مناسك الحج.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن مكتب شؤون حجاج الدولة قد باشر أعماله في الأراضي المقدسة بهدف توفير سبل الراحة لهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وقال إن فرق المكتب تقوم بواجباتها في كل من مشعر منى وعرفات ومزدلفة، حيث هيأت جميع المستلزمات التي يحتاجها حجاج دولة الإمارات، والتأكد من جاهزيتها بحيث يجد الحاج كل وسائل الراحة أمامه، مثمنا في هذا الصدد التعاون الكبير بين فرق العمل الميدانية وأصحاب حملات الحج الإماراتية التي وفرت كافة الإمكانيات لاستقبال الحجاج الذين بدأ توافدهم قبل يومين إلى الأراضي المقدسة على أن يستكمل وصول باقي الحجاج خلال ثلاثة أيام. 
وقال رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات: إن كل هذه التسهيلات والإمكانات تأتي بدعم سخي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لتوفير كل ما يسهل على حجاج الدولة أداء المناسك بيسر وسلاسة مع أجواء السكينة والطمأنينة والراحة. 
وأعرب الدكتور محمد الكعبي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، والخدمات الميسرة لحجاج بيت الله الحرام، لافتاً للتطور المستمر في ميدان المشاعر المقدسة.

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ومن جهته توجه محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالشكر إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على ما توليه من اهتمام لشعب الإمارات وحجاج الدولة والقيام على سعادة وراحة الحجاج في المملكة العربية السعودية وتسهيل تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.
وقال النيادي: بدأنا في المراحل النهائية لاستقبال حجاج الدولة، وذلك من خلال إعداد المخيمات في منى وعرفة ومزدلفة، إضافة لاستقبال الحجاج في كافة المنافذ بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضاف النيادي أن كافة الفرق بمكتب شؤون حجاج الدولة، من مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، تعمل لتحقيق هدف رئيسي وهو إسعاد حجاج الدولة واستقبالهم وتسهيل تأديتهم مناسك الحج على أكمل وجه وبأعلى قدر من معايير السلامة والصحة والرعاية، وتلبية احتياجاتهم وضمان عدم وجود أي عائق يعيقهم عن تأدية المناسك.
وأكد النيادي وجود تعاون وتكامل مع جميع المؤسسات والوزارات بالمملكة العربية السعودية، ونخص بالشكر وزارة الحج والعمرة على كل ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام واستقبال هذه الوفود الكبيرة في هذا البلد المعطاء الكريم.
وقال: نشكر قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على ما يقدمونه من خدمة ورعاية لحجاج دول العالم والخدمات التي يتم تقديمها وتطويرها بشكل مستمر.

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