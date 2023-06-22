مطار الشارقة: توفير كافة الإمكانات لتسهيل رحلات الحجّاج

الشارقة (الاتحاد)

ودّع مطار الشارقة أفواج الحجّاج المتّجهين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحجّ في أجواء من الحفاوة والترحاب، ووزّع موظفو المطار الهدايا والضيافة العربية عليهم. واستكمل المطار كافة استعداداته لوداع الحجّاج، إذ اتّخذ مجموعة من الإجراءات بهدف إتمام متطلبات سفرهم بسهولة ويسر، إضافةً إلى تزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان تجربة سفر مميزة ومريحة عبر مطار الشارقة.

كما خصّص المطار منطقة استراحة للحجّاج مجهّزة بكافة خدمات الضيافة، وأعدّ فريق عمل لمساعدتهم في إنهاء إجراءات سفرهم والحصول على المعلومات اللازمة لهم.

وتعاونت هيئة مطار الشارقة الدولي مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير الفحوصات الطبية والإرشادات اللازمة لضمان سلامة الحجاج، ووزّعت كتيّب الدليل الصحي الذي يحتوي على نصائح وإرشادات أثناء وقبل وبعد العودة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص واعظ ديني لتوعية الحجاج بكيفية أداء المناسك.