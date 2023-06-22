بلدية الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن البلدية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن مقاصب الفجيرة على استعدادها التام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم بيطري كامل، حيث أنهت استعدادتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير مرونة العمل في المقاصب، والتأكد من سلامة الأضاحي والذبائح المقدمة للجمهور وللحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الخيرية فيما يخص استقبال وذبح الأضاحي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمقصب الفجيرة للذبح خلال اليوم 5000 أضحية وفي المقاصب الأخرى 1000 أضحية خلال اليوم الواحد.