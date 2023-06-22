الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محمد سيف الأفخم
23 يونيو 2023 01:07

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 166 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن البلدية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن مقاصب الفجيرة على استعدادها التام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم بيطري كامل، حيث أنهت استعدادتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير مرونة العمل في المقاصب، والتأكد من سلامة الأضاحي والذبائح المقدمة للجمهور وللحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الخيرية فيما يخص استقبال وذبح الأضاحي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمقصب الفجيرة للذبح خلال اليوم 5000 أضحية وفي المقاصب الأخرى 1000 أضحية خلال اليوم الواحد.

بلدية الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
عيد الأضحى
محمد سيف الأفخم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©