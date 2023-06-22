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بلدية دبي تُكثف إجراءاتها لضمان سلامة الأغذية

خلال الجولات التفتيشية على المنشأت الغذائية (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي عن استعداداتها وإجراءاتها المكثفة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة دبي، عبر تجهيز فرقها الرقابية والتفتيشية لإجراء الجولات الميدانية على مختلف الأنشطة والفعاليات من المطاعم والمنشآت الفندقية والأسواق والمؤسسات الغذائية ومراكز البيع. ويأتي ذلك بهدف التأكد من التزامهم بمعايير وقوانين سلامة الأغذية واشتراطات السلامة والصحة المعمول بها في الإمارة، والتي تكفل الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.
ونظّمت البلدية عدة حملات وجولات تفتيشية ورقابية استهدفت الأسواق خلال فترة التحضير للعيد، والمحامص ومحلات الحلويات، والملاحم والمستودعات الغذائية، والفنادق والهايبر والسوبر ماركت، وذلك ضمن جهودها في توفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكانها، عبر ترسيخ منظومة مستدامة صحية وآمنة لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية.
وأفادت بلدية دبي إلى أنه فرقها ستتابع جولاتها الرقابية والتفتيشية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك على القطاع الغذائي لضمان توفير كافة مقومات وشروط الصحة والسلامة والأمن الغذائي لجميع سكان إمارة دبي.
كما تتضمن إجراءات البلدية الرقابية تكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإنتاج وتصنيع الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة ومنتجات المخابز للتأكد من جودتها أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل بشكل آمن وصحي وسليم يحافظ على الصحة العامة للمستهلكين، فضلاً عن مراعاة الحفظ الحراري للأغذية عالية الخطورة مثل، اللحوم والمشويات، بدءاً من الشراء حتى الاستهلاك.

بلدية دبي
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