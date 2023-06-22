سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع «وقاية»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة «وقاية»، اجتماع المجلس الذي عُقد أمس الأول في المقر الرئيسي لشركة «بيئة» بالشارقة.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه تعيين فهد علي شهيل وخليفة يوسف الشيباني عضوين في مجلس الإدارة، كما وافق المجلس على تعيين علي محمد سعيد النقبي، مديراً عاماً للشركة، ووجه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم الكبيرة لتعزيز عمل الشركة وتطورها.

وأثنى المجلس على جهود خليفة الشيباني خلال فترة توليه منصب المدير العام للشركة، موضحاً بأن اختيار شهيل والشيباني لعضوية مجلس الإدارة جاء بناء على ما يمتلكانه من خبرات ستسهم في تطوير العمل وتعزيز اسم الشركة.

تناول الاجتماع مواضيع عدة مدرجة في جدول الأعمال، حيث استمع سمو رئيس مجلس إدارة «وقاية» لشرح مفصل حول أداء الشركة وخططها المستقبلية للتوسع على الجانب المحلي والإقليمي.

كما دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي شركة «سلامتك» التابعة لشركة «وقاية» والمتخصصة في خدمات الصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية والجودة.