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السفير الهندي: الكونغرس العالمي للإعلام منصة متميزة

سنغاي سودهير
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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أكد سنغاي سودهير، سفير الهند لدى الدولة، أن الكونغرس العالمي للإعلام مبادرة متميزة تجمع الأطراف ذات الصلة بالعمل الإعلامي على صعيد المنطقة والعالم، لمناقشة واقع هذا القطاع ورسم ملامحه المستقبلية، وبحث الأمور المشتركة فيما بينها. وقال إن دور الإعلام اليوم، يتمثل في تعزيز الشراكات بين الأطراف المعنية على المستويات المختلفة وفي شتى المجالات ودعم التعاون فيما بينها لخدمة الدول والشعوب.
وأضاف أن المشاركين الهنود في الدورة الأولى من الحدث العالمي، التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي حظوا بتجربة متميزة للغاية؛ حيث تمكنوا من تسليط الضوء على التطورات في قطاع الإعلام الهندي والالتقاء بالشركاء من دولة الإمارات ودول أخرى. وأعرب عن أمله في أن تساعد مشاركة الهند في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام، في تعزيز التعاون بين قطاعات الإعلام في بلاده ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال الإعلام يشهد تطوراً مستمراً.
ونوه في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها أنوراغ ثاكور، وزير الإعلام والإذاعة الهندي، لدولة الإمارات العام الماضي، وكذلك مشاركة أبورفا تشاندرا، وزير الإعلام والإذاعة الهندي، في الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام.
وكان غوراف دويفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة براسار بهاراتي «الإذاعة الوطنية الهندية»، قد زار أبوظبي في وقت سابق من العام الحالي، وأجرى مباحثات مع محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات، وكبار المسؤولين في «أبوظبي للإعلام».
تأتي تصريحات السفير الهندي في سياق اقتراب انعقاد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي تنظمها مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 14- 16 نوفمبر المقبل. وعقدت الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي البارز في قطاع الإعلام، في أبوظبي في نوفمبر 2022، تحت شعار «تشكيل مستقبل صناعة الإعلام»، واستقطبت أكثر من 30 مناقشة وورشة عمل شارك فيها أكثر من 162 متحدثًا مرموقاً، وما يزيد على 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين، من جميع أنحاء العالم.

السفير الهندي
الهند
الإمارات
سفير الهند
الكونغرس العالمي للإعلام
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