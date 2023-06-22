جامعة الإمارات تكرم الحاصلين على براءات الاختراع

العين (الاتحاد)

كرّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات، أعضاء هيئة التدريس والباحثين الحاصلين على براءات الاختراع الممنوحة من مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية للعام 2022. وأكد معالي زكي أنور نسيبة، في كلمته خلال حفل التكريم، أن دولة الإمارات تشهد تحولًا كبيرًا، يجعلها أرضًا للاكتشاف والابتكار والإبداع وموطنًا جاذبًا للمخترعين والمواهب الفذّة والعلماء المتميزين من جميع أنحاء العالم. وأضاف: «إن من أولويات (مئوية الإمارات 2071) تطوير العلوم والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الصحية، مما يجعل مؤسسات البحث الأكاديمي مركزًا للابتكار، ليس ذلك فحسب بل يجب أن تصبح هذه المؤسسات حاضنةً للابتكار».