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تريندز يبحث آفاق التعاون مع مؤسسات بحثية في اليابان

محمد العلي ووفد «تريندز» خلال أحد اللقاءات ضمن الجولة (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع ثلاث مؤسسات بحثية في اليابان، وهي معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ)، والمعهد الوطني للدراسات الدفاعية، والمعهد الياباني للشؤون الدولية (JIIA)، آفاق التعاون البحثي المشترك، وذلك في ختام المحطة الثانية من جولته في عدد من دول جنوب شرق آسيا، والتي شملت كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ) حيث التقى كلًا من الدكتور شوجي هوساكا، رئيس مركز JIME بالمعهد، والدكتور شون واتانابي، والدكتور شيجيتو كوندو، وكانو ساتو، والدكتور أماني كوباياشي، الباحثين الرئيسيين في المركز، والدكتورة أكيكو يوشيوكا، المحللة الرئيسية في مركز JIME، وتم استعراض آفاق التعاون في المجال البحثي وتبادل الخبرات، إضافة إلى التدريب واستطلاعات الرأي. كما زار وفد تريندز الذي يضم في عضويته عدداً من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والباحثين، المعهد الوطني للدراسات الدفاعية بوزارة الدفاع اليابانية، وبحث مع كلٍّ من الدكتور ونو كيشي، رئيس أبحاث اقتصاديات الدفاع في المعهد، وماسامي نيشينو، زميل رئيسي بإدارة الدراسات الإقليمية، وتومواكي يوشيدا، الباحث المقيم بإدارة الدراسات الأمنية - دور المراكز البحثية في استشراف الأحداث ووضع الخطط وتحليل القضايا، إضافة إلى مجالات التعاون البحثي المشترك. كما قام وفد تريندز بزيارة المعهد الياباني للشؤون الدولية (JIIA)، واستعرض مع الدكتور يوشيدا يويتشي، كبير الباحثين بالمعهد سبل التعاون المشترك ومجالاته.
وقد تم خلال الزيارات الثلاث التأكيد على أهمية البحث العلمي ومراكز الفكر في استشراف الأحداث وتداعياتها، وتقديم محتوى يسهم بالنهضة المعرفية للدول، وطرح الحلول ومواجهة التحديات برؤى صائبة.

اليابان
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد العلي
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