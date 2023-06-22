«خليفة التربوية» تكرم فرق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن التميز في المجال التربوي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطور مسيرة التعليم محلياً وعربياً ودولياً من خلال تطبيق أفضل الممارسات العلمية والتعليمية، بما يضمن جودة الأداء وتميز المخرجات التعليمية.

جاء ذلك خلال احتفال الأمانة العامة للجائزة بتكريم فرق العمل من المتطوعين من الشباب والفتيات، الذين قدموا جهوداً بارزة في إنجاح فعاليات الدورة السادسة عشرة 2023 في مقر الجائزة بأبوظبي، وحضر الاحتفال أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وفي ختام الحفل كرمت العفيفي المتطوعين وفرق العمل، معبرة عن تقدير واعتزاز الجائزة لجهودهم، متطلعة لمواصلة التعاون خلال الدورة المقبلة السابعة عشرة لعام 2024.