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ضاحي خلفان: المخدرات تدمر المجتمع الإنساني

ضاحي خلفان خلال زيارته المعرض (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بزيارة تفقدية إلى فعاليات المنصة التفاعلية التي تقيمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، وذلك في دبي فستيفال سيتي مول خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.
وأشاد معاليه بما شاهده من تنظيم جيد لمنصة شرطة دبي والجهات المشاركة معها في المعرض، مؤكداً على أن التوعية، والتثقيف ونشر الوعي بين الشباب وخصوصاً طلبة المدارس وأولياء أمورهم، تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المواجهة وخفض الطلب على المخدرات.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: إن إساءة استخدام المخدرات، والإتجار بها وترويجها وتعاطيها، أصبحت تمثل تحديات كبيرة للأجهزة الأمنية وأجهزة المكافحة على مستوى العالم، نظراً لما تسببه من آثار مدمرة على المجتمع الإنساني، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ورغم كل الجهود الجبارة التي يبذلها رجال المكافحة حول العالم للتصدي لهذه الآفة، فمع انتشار الطرق غير التقليدية في تهريب المخدرات كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وأصبحت المخدرات تصل إلى المتعاطي من خلال إساءة استخدام الرسائل النصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الصغير والكبير.
وأضاف معاليه: شعارنا لهذا العام «شاركنا لنمنعها» هو الشعار الذي أطلقه سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في حملة تهدف الى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحن مطالبون بتطوير إمكاناتنا بشكل دائم، لمواكبة كل جديد وتسليح كوادرنا الأمنية بأحدث ما توصلت إليه الأجهزة الشرطية في مجال المكافحة حول العالم، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى الحد من آفة المخدرات المدمرة، والوقوف سداً منيعاً أمام تجار ومروجي السموم، واكتشاف كل أنماطهم الإجرامية الجديدة والمبتكرة، وحظر المواقع الالكترونية المروجة للمخدرات.
وأكد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة المخدرات لا تتوقف عند حدود معينة، وقد استطاعت وزارة الداخلية بأجهزتها الشرطية على مستوى الدولة بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومن خلال مجلس مكافحة المخدرات تحقيق منجزات هائلة فى هذا الصدد.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
مكافحة المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
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