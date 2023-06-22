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«أبوظبي التقني» يحتفل بتخريج 99 مواطناً من«التكنولوجيا التطبيقية» بدبي

شمسة بنت حشر خلال حفل التكريم (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، بتخريج الدفعة السادسةَ عشرةَ «دفعةِ عامِ الاستدامة» من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فرع دبي التابعة لـ«أبوظبي التقني» والتي تَضُمُّ 99 (تسعةً وتسعينَ) خريجًا مواطناً، ليرتفع مجموعُ خريجي «تطبيقية دبي» منذُ إنطلاقتها عام 2005 وحتى الآن الى 2760 مواطناً.
وخلال الإحتفال القى عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، كلمة قال فيها إن ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، منظومة تعليمية متقدمة ومتطورة دائما تشمل كافة إمارات الدولة، وتعمل وفق استراتيجية «أبوظبي التقني» التي تطبق أعلى المعايير العالمية في المناهج وطرق التدريس، بما يحقق رؤى وطموحاتِ القيادة الرشيدة في تخريجِ كوادرَ وطنيةٍ من علماءَ ومهندسين وفنيين، استجابةً لمتطلباتِ التنميةِ الشاملة بالدولة، لافتاً الى أن الخريجين قدّموا أعلى مستوياتِ الجدِّ والاجتهادِ، في تعلم العلومَ والرياضيات واللغات، ومهاراتِ التفكيرِ والتعلمِ الذاتيّ، والعملَ ضمنَ الفريق، ومهاراتِ.
واختتم المرزوقي كلمته قائلاً «أدعوكم أبنائي الخريجين الى مواصلةِ رحلةِ التعلمِ والتطورِ، فلا تتوقفوا، استخدموا ما تعلمتموهُ لتحقيقِ أهدافِكم، فالاستدامةُ الحقيقيةُ فيكم شبابَ الإمارات، إذ إن العالمُ يتغيرُ بسرعة، فكونوا دائمًا على استعدادٍ لمسايرته بالإبداع والابتكار، وتذكروا أنَّ النجاحَ ليسَ لهُ سقف، وليسَ لهُ حدود، بل هو رحلةٌ مستمرةٌ، توقعوا التحديات، وحولوها إلى فرصٍ بالعلمِ والصبرِ والإيمان، لتحقيق النجاحِ ومواصلةِ التميزِ، في مسيرتِكمُ التعليميةِ والعمليةِ المقبلةِ، بما يلبي طموحاتِكم، ويحققُ تطلعاتِ الدولةِ، وقيادتِها الرشيدة.

أبوظبي
الإمارات
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
شمسة بنت حشر
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