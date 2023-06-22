«M42» توقع مذكرة تفاهم مع «بترفلاي» لتمكين أصحاب الهمم

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلنت «M42»، شركة الرعاية الصحية المتكاملة الأولى من نوعهاالتي تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة والقائمة على البيانات لشركة «جي 42 للرعاية الصحية» ومنهجية الرعاية السباقة وعالمية المستوى لمبادلة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «بترفلاي»، أول مؤسسة متخصصة بدعم أصحاب الهمم في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفال المؤسسة بالذكرى السنوية الأولى على تأسيسها.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان ضمن حزمة من المبادرات الموجهة لتعزيز إدماج أصحاب الهمم في مختلف مجالات المجتمع، إذ تدعم مؤسسة بترفلاي أولياء الأمور في إيجاد الجهات التعليمية المناسبة لأطفالهم من أصحاب الهمم، وتساهم في تأمين فرص العمل المناسبة لأصحاب الهمم عبر منظومة التوظيف الشاملة لديها. ويشار إلى أن شركة «M42» انضمت بالفعل لهذه المنظومة التي تجمع عدداً من أبرز المؤسسات في دولة الإمارات.

وباعتبارها مؤسسة رائدة، باتت M42 أول شركة للرعاية الصحية تنضم لمنظومة التوظيف الشاملة التابعة لمؤسسة بترفلاي، وهي منظومة متخصصة بدعم وتوجيه الشركات لتعزيز الإدماج والمساواة وسهولة الوصول لمؤسساتها عبر توظيف أصحاب الهمم، وصياغة السياسات التي تكفل تمكينهم وصون حقوقهم.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في M42: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع «بترفلاي»، لنتمكن معاً من بناء منظومة أكثر شمولاً لأصحاب الهمم في أبوظبي. ولا شك أن إدماج هذه الفئة السكانية الهامة في شتى جوانب المجتمع يأتي في صلب أولوياتنا، انطلاقاً من إدراكنا لأهميتهم وحرصنا على دعمهم بشتى السبل المتاحة.

مجتمع دامج

ينسجم هذا التعاون مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، والتي تتقاسم مع M42 رؤية متمثلة في توطيد دعائم مجتمع دامج وممكن لأصحاب الهمم. وتضع هذه الاستراتيجية هدفاً طموحاً يتمثل في جعل إمارة أبوظبي مجتمعاً دامجاً وممكِّناً لأصحاب الهمم من خلال تبني تدابير وإجراءات تصون حقوقهم. ومن أهداف الاستراتيجية أيضاً إدماج أصحاب الهمم وأسرهم ضمن النسيج المجتمعي لإمارة أبوظبي، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم ووصولهم العادل والشامل لكافة الخدمات والفرص المواتية لهم. وضماناً لأرقى مستويات الرعاية، تحدد الاستراتيجية معايير معينة وضعتها الحكومة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات أخرى.