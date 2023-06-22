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إطلاق منظومة جيومكانية ثلاثية الأبعاد في رأس الخيمة

إطلاق منظومة جيومكانية ثلاثية الأبعاد في رأس الخيمة
23 يونيو 2023 01:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت بلدية رأس الخيمة ودائرة الطيران المدني منظومة جيومكانية ثلاثية الأبعاد لأسطح حد العوائق بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومنذر محمد بن شكر مدير عام دائرة البلدية، وجرى خلال اللقاء عقد لقاء بين الجهتين حضره عدد من المديرين والمدراء التنفيذيين.
وجرى عرض منظومة جيومكانية ثلاثية الأبعاد لأسطح حد العوائق وربطها بمنظومة البيانات المكانية على مستوى الإمارة، حيث تم استعراض نظام المشروع وإمكاناته الواسعة والذي يهدف إلى ضمان بيئة آمنة للمطار خالية من العوائق وتعمل على دعم خطط إمارة رأس الخيمة المستقبلية في مجال التنقل الجوي بهدف خلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع المهم من خلال إعداد المخطط الرئيس للبنية التحتية في الإمارة. جاء المشروع انطلاقاً من حرص بلدية رأس الخيمة ودائرة الطيران المدني على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
الإمارات
دائرة الطيران المدني
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