خليفة بن طحنون يعزي في وفاة زليخة كندر ومحمد حسن حميدي

رأس الخيمة، الفجيرة (وام)

قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفورة لها زليخة عبدالرحيم محمد كندر، والدة الشهيد عبدالرحمن عبد الكريم عبدالواحد الأحمد.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد حسن محمد حميدي والد الشهيد «أحمد محمد حسن حميدي» وذلك بمسافي في إمارة الفجيرة.

وقدم واجب العزاء إلى جانبه الشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.