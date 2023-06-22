الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

خليفة بن طحنون يعزي في وفاة زليخة كندر ومحمد حسن حميدي

خليفة بن طحنون خلال تقديم واجب العزاء في زليخة كندر (تصوير: محمد الحمادي ووام)
23 يونيو 2023 01:09

رأس الخيمة، الفجيرة (وام) 
قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة المغفورة لها زليخة عبدالرحيم محمد كندر، والدة الشهيد عبدالرحمن عبد الكريم عبدالواحد الأحمد.  

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الظيت بإمارة رأس الخيمة، عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 166 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

كما قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد حسن محمد حميدي والد الشهيد «أحمد محمد حسن حميدي» وذلك بمسافي في إمارة الفجيرة.

وقدم واجب العزاء إلى جانبه الشيخ سلطان بن صالح الشرقي.
وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيد وذويه سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

خليفة بن طحنون
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
«رباعي» للبيع!
الرياضي
«رباعي» للبيع!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©