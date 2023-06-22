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«الأمومة والطفولة» ينظم جلسة حوارية حول دور الأب في الأسرة والمجتمع

مشاركون في الجلسة الحوارية (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جلسة حوارية في مقره بأبوظبي بالتزامن مع يوم الأب.
وتهدف الجلسة التي أدارها الإعلامي حمد عبدالله الكعبي إلى زيادة الوعي بأهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، وتسليط الضوء على تأثيره الإيجابي على حياة الأبناء والمجتمع بشكل عام، وتوفير منصة للآباء والخبراء والمتحدثين لتبادل التجارب والمعرفة حول التحديات التي يواجهها الآباء في تربية الأبناء وكيفية التعامل معها بشكل فعّال، وتعزيز العلاقات الأسرية والتواصل البنّاء بين الآباء والأبناء، من خلال استعراض أفضل الممارسات والنصائح في تطوير علاقات صحية ومثمرة داخل الأسرة.
وبهذه المناسبة، قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن الجلسة الحوارية فرصة قيمة بالتزامن مع يوم الأب لتسليط الضوء على أهمية الأبوة ودور الآباء في بناء المجتمعات الصحية والمستقرة، في وقتٍ تتوجب فيه زيادة الوعي والتفكير الهادف حول دور الأب وأهميته في تنمية ورعاية الأسرة والأطفال.
وأشارت الفلاسي إلى أن الأبوة ليست مجرد مسألة بيولوجية، بل هي أيضًا مسألة اجتماعية ونفسية، فالأب يقوم بتقديم الحماية والدعم العاطفي والتوجيه الصحيح لأفراد الأسرة، مما يؤثر بشكلٍ كبير على نمو الأطفال وتطورهم الشخصي.
وخلال مشاركته في الجلسة، أكد الدكتور عمر شاكر الكبيسي كبير الوعاظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأن الأب له مكانة عظيمة ودور مهم في الأسرة والمجتمع، ويتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه وتربية أفراد الأسرة وتحقيق التوازن في الحياة الأسرية، وتوفير المعيشة الكريمة والرعاية اللازمة لأفراد الأسرة، وهو السند لعائلته لتحقيق راحتهم المادية والمعنوية، ومساهمته الكبيرة في تعليم أبنائه القيم والأخلاق الحميدة والمبادئ الإسلامية.

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الإمارات
يوم الأب
الريم الفلاسي
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