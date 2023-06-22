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تفاهم بين «دبي للملاحة الجوية» و«محمد بن راشد للإدارة»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتعزيز فرص التعاون في أربعة مجالات رئيسية هي: تبادل المعرفة، والتدريب المتخصص، والأبحاث والدراسات، والبرامج الأكاديمية.
وقع المذكرة كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تؤمن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن الموارد البشرية هي أثمن الأصول المؤسسية على الإطلاق، وبالتالي فإن تدريبهم وصقل مهاراتهم كفيل بتحسين الأداء الحكومي عبر جميع مؤسسات الدولة. وفي إطار مهمتنا لتدريب وتمكين قادة الغد، نلتزم بالعمل مع الهيئات الحكومية كافة لتبادل المعارف والخبرات، وإتاحة برامج التدريب المتقدمة والدبلومات التنفيذية للمسؤولين الحكوميين في جميع المجالات».
وأضاف: «تتيح لنا هذه الاتفاقية مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية توفير فرص التدريب اللازمة لمسؤوليهم وكوادرهم المتخصصة، وتحديداً من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية. وسنستفيد كذلك من خبراتهم ومعرفتهم لإثراء عروضنا كواحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية البحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي».
وسوف تتعاون المؤسستان على تطوير الأبحاث والدراسات وربط مخرجاتها بآليات صناعة القرار، علاوة على تبادل أفضل الممارسات والخدمات. وسوف يوفر برنامج القيادة فهماً لتوجهات الحكومة المستقبلية، وللتفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والرشاقة المؤسسية، وإدارة التغيير في الأوقات المضطربة، والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المهارات المالية للموظفين غير الماليين، والذكاء العاطفي وتأثيره.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تبادل المعرفة، حيث سيتبادلان المعلومات حول سياسات واستراتيجيات معينة، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة، والأبحاث، والدراسات، وتحليل البيانات. وستتعاون المؤسستان كذلك على ترشيح متحدثين في الندوات وورش العمل حول سياسات واستراتيجيات وأساليب الإدارة المتبعة في كل منهما.
وأخيراً، ستشهد مذكرة التفاهم تعاون الطرفين في البرامج الأكاديمية، حيث يمكن لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية إرسال موظفيها الذين يستوفون الشروط والمتطلبات الأكاديمية اللازمة للانضمام إلى برامج الماجستير الخاصة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

دبي
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية
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