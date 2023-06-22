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بلدية أبوظبي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية

خلال ورشة عمل تثقيفية (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى أهمية تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، والمشاركة الفعالة في الارتقاء بجودة الحياة من خلال تطوير أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مد جسور التواصل المجتمعي من أجل تحسين حياة السكان، وإيجاد أفضل المرافق والخدمات التي تساهم في إسعاد المجتمع بشرائحه كافة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التثقيفية التي نظمها قطاع عمليات البلديات الفرعية، ممثلاً بإدارة عمليات خدمات المجتمع، والتي تم انعقادها مؤخراً.  وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التوعوية التي تستهدف تأصيل قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، وتفعيل الدور المجتمعي والتشاركي من أجل تحسين جودة الحياة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات المجتمعية الحكومية والخاصة للعمل وفقاً لمنظومة موحدة تحقق تطلعات المجتمع، وتساهم في إيجاد أفضل سبل الحياة وأكثرها رفاهية وإسعاداً.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
المسؤولية المجتمعية
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