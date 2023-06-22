«البيئة- أبوظبي» تكرم الفائزين بتحدي «معاً نحو الصفر للجهات الحكومية»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع عام الاستدامة ومع استمرار جهودها لتحقيق أهداف سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن الفائزين والمشاركين في تحدي «معاً نحو الصفر» من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في فعالية أقيمت في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي.

وجاء إطلاق تحدي «معاً نحو الصفر» للمؤسسات الحكومية في أبوظبي في الفترة من 23 يناير - 24 مارس 2023، في إطار حملة «معاً نحو الصفر» التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، وتهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمواد غير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.

وبعد انتهاء فترة التحدي، قامت الجهات بتقديم تقارير عن الكمية الإجمالية من النفايات التي يتم توليدها في كل فئة ونسبة الحد منها خلال فترة التحدي، وقدمت أدلة عن الجهود والمبادرات المبذولة للحد من هذه المواد.

وقد تم خلال الحفل تكريم 7 فائزين من الجهات الحكومية التي حققت نسبه 100% من خفض استهلاكهم من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، والتي ضمت دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك، دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة أبوظبي، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة ومركز الإحصاء.

كما تم تكريم 6 من المشاركين في تحدي «معاً نحو الصفر» من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والذين حققوا خفضاً بشكل ملحوظ من استهلاكهم للمنتجات المستخدمة لمرة واحدة من خلال تبني ممارسات بيئية ومبادرات مستدامة للتقليل من هذه المنتجات في مؤسساتهم. وهم شركة مصدر، شركة مياه وكهرباء الإمارات، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، غرفة تجارة أبوظبي، الإمارات العالمية للألمنيوم، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

وتحدث خلال الفعالية أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة أبوظبي، حيث سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجهات المشاركة في التحدي للحد من استخدام المنتجات المستخدمة لمره واحده، وقال:«شهدنا تعاوناً إيجابياً من الجهات الحكومية، وبهذا التحدي سنقطع خطوات للأمام لإعلان حكومة أبوظبي خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة، بما يتماشى مع الرؤية التي وضعتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28) والذي يمثل فرصة للجميع للمشاركة في تعزيز الوعي البيئي، والعمل المناخي».

وشدد باهارون على أنه ولتحقيق هذا الهدف الذي وضعته حكومة أبوظبي ممثلة بهيئة البيئة – أبوظبي، يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء والعمل معاً يداً بيد لجعل جميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي خالية من المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. وأضاف: هدفنا من هذا التحدي هو توجيه الجهات لحظر استخدام المواد المستخدمة لمرة واحدة في جميع مكاتبها والفعاليات والأنشطة التي تنظمها، وذلك من خلال تطبيق الدليل الإرشادي «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة» الذي أطلقته الهيئة في عام 2022.

ودعا باهارون الحضور للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية، والذي سيقام للمرة الأولى في المنطقة في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024. وسيناقش دور وأهمية التعليم البيئي على جميع المستويات.

وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على قصص النجاح الجهات التي حققتها للحد من استخدام المنتجات المستخدمة مرة واحدة، وإبراز أفضل الممارسات البيئية وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام.