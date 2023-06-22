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الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم فائزي «بوابة الموهبة»

صورة جماعية للفائزين في «بوابة الموهبة» (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حفلاً كرّم فيه الطلبة الفائزين في مسابقات مشروع (بوابة الموهبة) المنبثق من مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي، حرصاً منه على تفعيل الحركة المسرحية في مدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى، وجاءت رعاية الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدف اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهيئة الجو المناسب لهم لتنمية طاقاتهم الإبداعية، وغرس القيم الوطنية والمعارف الأخلاقية بين الأجيال.
جرى تنظيم الحفل بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية لتكريم الطلبة الفائزين في مشروع (بوابة الموهبة)، ويعدّ هذا المشروع الذي يفعّل الحركة المسرحية بالقطاع المدرسي، وتتكشف فيه مواهب الأطفال في أولى محطات مهرجان الإمارات للمسرح المدرسي2023، وقد تم تنظيم هذه النسخة تحت شعار: «وطني الإمارات مجدٌ خالد».
وفي كلمته هنأ عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الفائزين وجميع المشاركين، وأكد أن هذا المشروع يثري مهارات الطلبة ويزيدهم علماً ومعرفة.
وجرى تكريم المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدولة، من المناطق العشر في أبوظبي والعين والظفرة، ودبي والشارقة وخورفكان، وعجمان، وأم القيوين والفجيرة، ورأس الخيمة».
وفاز بالمركز الأول في أبوظبي مدرسة روضة أم غافة، والمركز الثاني مناصفة بين روضتي الآفاق والمشاعل، وحلّت في المركز الثالث روضة أطفال الإمارات.
ومن الإمارات الشمالية، جاءت في المركز الأول مدرسة جويرية بنت الحارث في الفجيرة، وفي المركز الثاني روضة الدراري في الشارقة، وجاء المركز الثالث مناصفة بين مدرسة الريان في الفجيرة، وروضة ند الحمر في دبي.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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