«الاقتصاد الرقمي» يناقش مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي

دبي (الاتحاد)

عقد مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، جلسة نقاشية تناولت المبادئ الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدراسة مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الواعد، حضرها ممثلو عدد من الجهات المعنية بسياسات وتشريعات الذكاء الاصطناعي.

وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تستبق وتستشرف مختلف القطاعات المستقبلية الواعدة، لبناء الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد الذي يشهد تفاعلاً عالمياً واسعاً، ما يعكس التوجه للتقنيات الرقمية على نطاق عالمي.

وقال صقر بن غالب إن الجلسة مثلت فرصة متميزة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات، لضمان تطويره بطريقة تتماشى مع القيم الإماراتية والأخلاق الإنسانية المشتركة التي تتميز بها الدولة، جنباً إلى جنب مع أهداف الشركات العالمية الخاصة المعنية، بما يدعم جهود تبادل الخبرات والمعرفة وقصص النجاح، وتنفيذ أفضل الممارسات في الدولة.