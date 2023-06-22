«دبي القضائي» يعتمد وثيقة العمل

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الخامس لعام 2023 حضورياً في مقر المعهد، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة. واطلع الأعضاء على عدد من طلبات التعاون المتعلقة ببرامج التدريب، كما تم اعتماد وثيقة عمل مجلس إدارة معهد دبي القضائي.

ورحّب رئيس مجلس الإدارة في مستهلّ اجتماعه بأحمد بن مسحار، العضو الجديد المعيّن وفقاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي. وبارك له ثقة الحكومة متمنياً التوفيق للمعهد وللجميع. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود في إطار خطة معهد دبي القضائي السنوية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية المتمثلة بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة.