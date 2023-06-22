الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي» تسلط الضوء على دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات

جانب من المحاضرة التوعوية حول دور الوالدين (من المصدر)
23 يونيو 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 166 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية «حول الدور التوجيهي للوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لزيادة الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان، بما يساهم في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي المحاضرة التي عقدت بمجلس الخبيصي بمدينة العين، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.
إلى ذلك، ركزت المحاضرة التي ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، على دور الوالدين في توعية أبنائهم وتعريفهم وتثقيفهم بمخاطر الوقوع في براثن تعاطي المخدرات وما يسببه الإدمان من تأثيرات خطيرة، والاستماع لهم جيداً ومناقشتهم في أي تصرف خاطئ يقومون به والابتعاد عن الغضب، وإرشادهم ومراعاة مشاعرهم ومتابعتهم باستمرار، وتعليمهم ثقافة الرفض ومغادرة المكان في حال مواجهة أي سلوكيات سلبية.

دائرة القضاء
أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
مكافحة المخدرات
مجالس أبوظبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
«رباعي» للبيع!
الرياضي
«رباعي» للبيع!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©