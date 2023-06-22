«قضاء أبوظبي» تسلط الضوء على دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية «حول الدور التوجيهي للوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لزيادة الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان، بما يساهم في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتأتي المحاضرة التي عقدت بمجلس الخبيصي بمدينة العين، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.

إلى ذلك، ركزت المحاضرة التي ألقاها المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، على دور الوالدين في توعية أبنائهم وتعريفهم وتثقيفهم بمخاطر الوقوع في براثن تعاطي المخدرات وما يسببه الإدمان من تأثيرات خطيرة، والاستماع لهم جيداً ومناقشتهم في أي تصرف خاطئ يقومون به والابتعاد عن الغضب، وإرشادهم ومراعاة مشاعرهم ومتابعتهم باستمرار، وتعليمهم ثقافة الرفض ومغادرة المكان في حال مواجهة أي سلوكيات سلبية.