مستشفى الفجيرة يحصل على الاعتماد الدولي في علاج الجلطات القلبية

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصول مستشفى الفجيرة التابع لها على الاعتماد الدولي المتقدم كمركز للتميز في مجال أمراض الجلطة القلبية، وذلك من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، وذلك في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتطبيق معايير المؤشر الوطني المتعلق بنسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد، وتحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة الهادفة لتعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تعزيز وترسيخ مكانة وتنافسية دولة الإمارات بشكل عام، والمؤسسة بشكل خاص في المجال الصحي.

وأكد أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة، أن برنامج التميز المعتمد في مجال أمراض الجلطة القلبية يتمتع بأثره الفعال والمباشر على جودة حياة المرضى، حيث يستند البرنامج على احتساب الوقت المستغرق من لحظة وصول المريض إلى قسم الطوارئ لغاية البدء بتركيب شبكة دعامة القلب وضمان إزالة خثرة الدم وفتح الشريان، حيث يعد لعنصري السرعة والدقة في علاج مرضى الجلطات القلبية الحادة دور أساسي وكبير في الحفاظ على كفاءة أداء عضلة القلب، وبالتالي الحفاظ على حياة المرضى وإنقاذ حياتهم، منوهاً أن دور المركز لا يتوقف عند مغادرة المريض للمستشفى إنما يتجاوزه من خلال متابعة وتعزيز صحة المريض واستكمال رحلته العلاجية حتى بعد مغادرة المستشفى، إلى جانب إلحاق المرضى ببرنامج تأهيلي بعد مغادرتهم للمستشفى.

وجرت عملية التقييم التفصيلية من خلال تنفيذ الخبير الدولي المتخصص لجولة تفقدية على أقسام الحوادث والطوارئ، وقسم قسطرة القلب، وقسم العناية القلبية المركزة، وقسم العناية المركزة، إلى جانب أقسام الباطنية، والمختبرات والعيادات الخارجية، وتخلل الجولة التفقدية مراجعة المنهجية التي استخدمها مركز التميز في مجال علاج أمراض الجلطة القلبية، والتي ركزت على إشراك جميع أفراد الفريق الطبي في مراحل العلاج من أطباء وكادر التمريض والصيادلة وفنيي العلاج الطبيعي وخبراء التغذية، وكذلك أطباء الاختصاص النفسي والمرشدين النفسيين، بالإضافة لتقييم مؤشرات الأداء التي يستخدمها الأطباء والمهنيين وأفراد الطاقم الطبي لتقييم أدائهم وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

وشملت عملية التقييم مقابلة مجموعة من المرضى الذين تلقوا الخدمات الطبية في مركز علاج الجلطة القلبية الحادة، والذين أبدوا ارتياحهم عن الرعاية الصحية المقدمة لهم. كما أبدوا امتنانهم لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشكرهم لجميع موظفي المستشفى لما يقدمونه من رعاية صحية متميزة.