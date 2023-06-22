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متحف المستقبل يحتفي بالشركاء الاستراتيجيين

متحف المستقبل يحتفي بالشركاء الاستراتيجيين
23 يونيو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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نظم «متحف المستقبل» الحفل السنوي الخاص لتكريم الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة المتحف منذ افتتاحه العام الماضي، وذلك بحضور مديري ومسؤولي العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية التي ساهمت من خلال شراكاتها المؤثرة بجعل المتحف منصة معرفية عالمية ومركزاً دولياً لتصميم وصناعة المستقبل.
وشملت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وطيران الإمارات، وبلدية دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ودبي القابضة، إضافة إلى «إس إيه بي»، و«فيزا»، و«أودي»، و«بيبسيكو».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمة رئيسية ألقاها خلال الحفل أهمية الدور الفاعل والمؤثر لشركاء المتحف في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون المتحف نافذة العالم إلى المستقبل من دبي.
كما ألقى خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل كلمة رئيسية توجه بها بالشكر لكافة شركاء متحف المستقبل.

متحف المستقبل
دبي
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