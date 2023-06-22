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حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين قيادات تنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها

حمدان بن محمد بن راشد
22 يونيو 2023 21:47

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس أرقام (59)، و(60)، و(61)، و(62)، و(63)، و(64)، و(65)، و(66) بشأن ترقية وتعيين عدد من القيادات التنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها.
فقد نصّت القرارات على تعيين يوسف حمد الشيباني، رئيساً تنفيذياً لمركز دبي للأمن الإلكتروني، ويونس عبد العزيز الحاج محمود آل ناصر، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومطر سعيد عبيد خليفة الحميري، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وطارق يوسف أحمد يوسف الجناحي، مديراً تنفيذياً لقطاع التمكين المؤسسي بهيئة دبي الرقمية، وعامر السيّد شرف الدين شرف الهاشمي، مديراً تنفيذياً لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.
شملت القرارات أيضا ترقية وتعيين كل من: عفاف أحمد علي بوعصيبه، مديراً تنفيذياً لقطاع عمليات البيانات والإحصاء بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، والدكتورة موزة شيبان خميس سويدان، مديراً تنفيذياً لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية بمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وخليفة علي غانم علي المري، مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بمؤسسة حكومة دبي الرقمية.
يُعمل بهذه القرارات من تاريخ صُدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

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