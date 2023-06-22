حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من أعيان وأبناء منطقة الظفرة، وذلك في قصر السِيف بمدينة الظنة.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم، واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية الرئيسية قيد التنفيذ هناك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدمهم في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود جميع الجهات والمسؤولين في تنفيذ ومتابعة المشاريع الرئيسية التي تنفذ في منطقة الظفرة، وتهدف إلى دعم التنمية الشاملة وإرساء ركائزها، وتلبية تطلعات المجتمع، وتحقيق السعادة له.

وثمَّن أبناء منطقة الظفرة حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل معهم وسعيه لدعم أبناء الوطن وشبابه لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

من ناحية أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر السيِف بمدينة الظنة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، يرافقه عدد من المسؤولين في اللجنة.

واطلع سموه على المهرجانات والبرامج التراثية التي تنظمها اللجنة في منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الموروث الإماراتي في الوفاء والولاء للوطن وللقيادة كمثل أصيل يُحتذى به، وضمان استدامته، وتعزيز تماسك المجتمع الإماراتي بكل شرائحه خلف القيادة، وتوثيق الممارسات التراثية ونشر البحوث المتعلقة بها، والحفاظ على التراث وصونه والتشجيع على ممارسته، وخلق محتوى تراثي يخاطب شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والترويج لها، ورفع الوعي بقيم الهوية الوطنية والتحلي بالسنع الإماراتي، ودعم أصحاب المواهب وتحفيزهم وصقل مهاراتهم وتحفيز الشباب على العمل التطوعي والبذل في خدمة المجتمع (الفزعة).

وتعرف سموه من معالي اللواء فارس خلف المزروعي على أجندة فعاليات اللجنة في منطقة الظفرة، والتي تتضمن العديد من المهرجانات والبرامج التراثية المتنوعة التي تسلط الضوء على البيئة الصحراوية والبحرية والطبيعة الخلابة التي تمتاز بها منطقة الظفرة، والتي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في منطقة الظفرة، وتنمية المهرجانات التراثية وتطويرها.

وثمَّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان دور لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية والرعاة والداعمين والعاملين، وسعيهم المستمر لإنجاح المهرجانات والفعاليات والأنشطة كافة التي تقام في منطقة الظفرة، وتنظيمها بشكل مميز، بما يضمن المحافظة على تراث الماضي واستدامته للحاضر والمستقبل.

حضر الاستقبال أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.