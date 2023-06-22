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«الإمارات الصحية» تطور خدمة حجز المواعيد وتوفرها في أقل من دقيقة

«الإمارات الصحية» تطور خدمة حجز المواعيد وتوفرها في أقل من دقيقة
22 يونيو 2023 20:56

دبي ( الاتحاد) 
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطويرها خدمة حجز المواعيد الطبية في تطبيقها الذكي التي ستمكن المتعاملين من الاستفادة من خدمة حجز المواعيد الطبية بكل سهولة ويسر، وذلك في أقل من دقيقة واحدة كحد أدنى. 
يتيح التحديث الجديد على التطبيق الذكي خيارات سهلة وبسيطة للمتعاملين، ستسرع من عملية حجز المواعيد الطبية، وبالتالي تسهم في تقليص الوقت وتوفير الجهد وتوفير تجربة أكثر يسراً وسلاسة وسرعة، حيث كل ما على المتعامل أن يفعله هو اختيار خدمة حجز المواعيد الطبية، ومن ثم تحديد التخصص الطبي المطلوب، وبعدها يقوم المتعامل بتحديد الإمارة والمركز الطبي، وأخيراً الاختيار من ضمن المواعيد المتاحة التي يتم استعراضها للمتعامل.

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  • يوسف محمد السركال
    يوسف محمد السركال

وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تحرص المؤسسة على توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لمتعامليها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، وتلبية احتياجات ورغبات المتعاملين، وفقاً لأساليب مبتكرة وجديدة كلياً قائمة على التقنيات والتكنولوجيا الذكية، بما يتماشى مع استراتيجيات المؤسسة، والتوجهات العامة لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة الأشخاص». 
يتميز التطبيق بآلية بحث مطورة ومرنة، تسهم في اختصار الوقت، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنجاز الخدمة، كما يتيح للمتعاملين فرصة التقديم على خدمات الرعاية الصحية من قبل المراكز والمنشآت التابعة للمؤسسة على مدار 24 ساعة، إلى جانب العيادات التخصصية المسائية، كما يتيح التطبيق فرصة تعديل وإلغاء الموعد الطبي، بما يوفر مرونة أكبر للمتعامل فيما يخص الحجز ويتناسب مع متطلباته وظروفه الخاصة.
وعملت المؤسسة مؤخراً على تفعيل وربط المؤسسة بخدمة الهوية الرقمية في تطبيقها الذكي، وأصبحت تجربة المتعامل أكثر مرونة وسرعة، حيث يستطيع الاستفادة من الحلول التقنية المتنوعة التي لا تتطلب تقديم المستندات الشخصية في كل مرة، وتكرار تسجيل الأسماء التعريفية وكلمات المرور، بالإضافة إلى الوقت الاستثنائي للحصول على خدماتها الرقمية. 
 تضم خدمة البطاقات الصحية، وخدمات التدريب والتطوير، والخدمات العلاجية مثل حجز موعد طبي، إلى جانب طلب تقرير طبي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على الملف الطبي، وتقارير المختبرات، والتقديم على خدمات اللياقة الطبية، وخدمات الشكاوى الطبية، والفحوص الوقائية من مخاطر الإشعاع.

 

 

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
حجز موعد
طبيب
يوسف محمد السركال
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