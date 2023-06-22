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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 يونيو 2023 20:25

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند الساعة 10:23 والجزر الثاني عند الساعة 21:43
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

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