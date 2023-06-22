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سعود بن صقر يأمر بالإفراج عن 356 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى

سعود بن صقر يأمر بالإفراج عن 356 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى
22 يونيو 2023 17:48

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 356 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تعكس هذه المكرمة اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة وتمكينهم لممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة وانطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات.
جاء أمر سموه إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد كشوف العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية، في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة لأسرهم ومجتمعهم كأفراد منتجين.
وأعرب المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لهذه المكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن السجناء، والتي تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة على أسر النزلاء في هذه الأيام المباركة والسعيدة، وأكد أن العفو فرصة ذهبية للسجناء لطي الصفحات القديمة بما حوته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون الذي يستظل به المجتمع والذي يجعل من مبدأ سيادة القانون قيمة أساسية من قيمه لا بديل عنها.
كما توجه المستشار حسن محيمد بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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