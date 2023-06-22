محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 650 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 650 محكوماً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي من مختلف الجنسيات، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السعادة إلى قلوب وأبناء وعائلات المشمولين بالعفو في مثل هذه المناسبات التي تتجلى فيها قيم التسامح والعفو، وتحفيز المفرج عنهم على العودة إلى ذويهم بروح جديدة وعزيمة صادقة على التزام الطريق القويم وعدم العودة إلى مخالفة القانون بأي شكل كان، والانصياع إلى أحكامه التي تمثل السياج الواضح الذي يحمي المجتمع ويصون على أفراده أمنهم وسلامتهم. وأوضح سعادة النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لإنهاء إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو، داعياً إياهم إلى التحلي بالقيم والمبادئ القويمة التي طالما ميّزت مجتمع الإمارات، والابتعاد عن أية مخالفات قد تضعهم مرة أخرى تحت طائلة القانون.