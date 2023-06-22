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حاكم الشارقة يستقبل ذياب بن محمد بن زايد

حاكم الشارقة يستقبل ذياب بن محمد بن زايد
22 يونيو 2023 15:18

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بالتقدم الكبير والسريع الذي يشهده مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، حيث اطلع سموه على آخر التطورات في مشروع قطار الاتحاد، والذي يربط إمارات الدولة وفق شبكة حديثة ومتطورة، متعرفاً سموه على الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأبرز المشاريع المستقبلية والمتعلقة بنقل الركاب.

كما استمع سموه لشرح مفصل عن خطط عمليات شبكة السكك الحديدية ومراحلها المختلفة الخاصة بنقل الأفراد، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستقبلي بنظام نقل مستدام وآمن وحديث، مما يسهم في تحسين حركة نقل السلع والأفراد عبر ممرات تجارية جديدة، وتخفيف عدد المركبات المستخدمة على الطرقات ويحقق فوائد اقتصادية وبيئية.
وتسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في تعزيز منظومة النقل ودعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، عن طريق ربط إمارات الدولة السبع بعضها ببعض لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية، إضافة إلى تحقيق أهداف الإمارات للتنمية المستدامة ودعم أجندة التوطين من خلال تخريج كوادر مؤهلة للعمل في القطاع.

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وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالدولة، لمرورها بتحديات عديدة أبرزها التضاريس الجغرافية المتنوعة على مستوى مدن ومناطق الدولة، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية.
حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وشادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسعيد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لنقل الركاب، ومحمد الكعبي، أمين عام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
ذياب بن محمد بن زايد
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