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صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو غداً

«المعاشات»
22 يونيو 2023 13:57

 أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو يوم غد الجمعة.

وقالت الهيئة إنها عجّلت صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كاف، لتمكين الفئات المستفيدة من تدبر كافة الشؤون المعيشية المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدة حرصها على تبني أفضل الممارسات التي تعزز رضا وسعادة المتعاملين تجاه خدماتها.

وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر نحو 704 ملايين و107 آلاف درهم، بزيادة قدرها 54 مليونا و49 ألف درهم عن الشهر نفسه من العام الماضي 2022، الذي بلغت قيمة المعاشات التقاعدية فيه 650 مليونا و58 ألف درهم.

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ويبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر نحو 46 ألفا و569 مستفيداً بزيادة قدرها 1565 عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 45 ألفا و4 مستفيدين.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

المصدر: وام
المعاشات
الإمارات
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