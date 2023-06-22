رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية إيران

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر الشاطئ، معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورحب سموه خلال اللقاء، بمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله صاحب السمو رئيس الدولة تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

وبحث سموه مع الوزير حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تبادل سموه ووزير الخارجية الإيراني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسيف محمد الزعابي سفير الدولة لدى إيران.