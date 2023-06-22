الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية إيران

رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية إيران
22 يونيو 2023 13:41

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر الشاطئ، معالي حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورحب سموه خلال اللقاء، بمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمله صاحب السمو رئيس الدولة تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

وبحث سموه مع الوزير حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
فارس المزروعي يُثمِّن مبادرة رئيس الدولة بالعفو عن النزلاء بمناسبة العيد

كما تبادل سموه ووزير الخارجية الإيراني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسيف محمد الزعابي سفير الدولة لدى إيران.

المصدر: وام
إيران
رئيس الدولة
محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
«رباعي» للبيع!
الرياضي
«رباعي» للبيع!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©