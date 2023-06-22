مكتب شؤون الحجاج يشيد بالدعم السخي للقيادة الرشيدة لحجاج الدولة

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن مكتب شؤون حجاج الدولة قد باشر أعماله فور وصوله إلى الأراضي المقدسة لتوفير سبل الراحة لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء مناسك فريضة الحج بكل يسر وسهولة.



وقال الدكتور محمد الكعبي إن فرق المكتب تقوم بمهامها في كل من مشعر منى وعرفات ومزدلفة حيث هيأت جميع المستلزمات التي يحتاجها حجاج دولة الإمارات، والتأكد من جاهزيتها بحيث يجد الحاج كل وسائل الراحة أمامه، مثمنا في هذا الصدد التعاون الكبير بين فرق العمل الميدانية واصحاب حملات الحج الإماراتية التي وفرت كافة الإمكانيات لاستقبال الحجاج الذين بدأ توافدهم قبل يومين الى الأراضي المقدسة على أن يستكمل وصول باقي الحجاج خلال الثلاثة أيام القادمة.



وقال رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن كل هذه التسهيلات والإمكانات تأتي بدعم سخي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لتوفير كل ما من شأنه أن يعزز من قدرة حجاج الدولة على أداء المناسك بيسر وسلام مع أجواء السكينة والطمأنينة.



وعبر الدكتور محمد الكعبي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، والخدمات الميسرة لحجاج بيت الله الحرام، لافتا للخدمات العظيمة في ميدان المشاعر المقدسة.

ومن جانبه توجه محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بالشكر إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على ما توليه من اهتمام لشعب الامارات وحجاج الدولة والقيام على سعادة وراحة الحجاج في المملكة العربية السعودية وتسهيل تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.



وقال النيادي: بدأنا في المراحل النهائية لاستقبال حجاج الدولة، وذلك من خلال إعداد المخيمات في منى وعرفة ومزدلفة، إضافة لاستقبال الحجاج في كافة المنافذ بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأضاف أن كافة الفرق بمكتب شؤون حجاج الدولة، من مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، تعمل لتحقيق هدف رئيسي وهو إسعاد حجاج الدولة واستقبالهم وتسهيل تأديتهم مناسك الحج على أكمل وجه وبأعلى قدر من معايير السلامة والصحة والرعاية، وتلبية احتياجاتهم وضمان عدم وجود أي عائق يعيقهم عن تأدية المناسك.



وأكد محمد سعيد النيادي وجود تعاون وتكامل مع جميع المؤسسات والوزارات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونخص بالشكر وزارة الحج والعمرة على كل ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام واستقبال هذه الوفود الكبيرة في هذا البلد المعطاء الكريم.



وقال: نشكر قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على ما يقدمونه من خدمة ورعاية لحجاج دول العالم والخدمات التي يتم تقديمها وتطويرها بشكل مستمر.