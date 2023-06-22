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خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من منتسبي الخدمة الوطنية

خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 18 من منتسبي الخدمة الوطنية
22 يونيو 2023 09:33

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من منتسبي الخدمة الوطنية (2022-2023)، والذي عُقد في مركز تدريب سويحان في أبوظبي.

وهنأ سموّه، خلال هذا الحفل، الخريجين الجدد على ما حقّقوه من إنجاز، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه ومكتسباته وإنجازاته. كما حثّهم سموّه على تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعرفة خلال البرنامج التدريبي بكفاءة ومسؤولية، في تعزيز قدرات مؤسساتهم الوطنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم أعقبه تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، بعدها قدّم الخريجون عروضاً عسكرية أظهرت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن بروح وطنية عالية، كما قدّموا استعراضات عسكرية، لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم.

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وبهذه المناسبة، ألقى العميد الركن مطر محمد الكعبي، قائد معهد القوات البرية، كلمة أكد فيها فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن، الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا بالدفعة الثامنة عشرة من دورات الخدمة الوطنية، وأثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الالتزام بالفترة التدريبية، التي أسهمت في صقل مهاراتهم وقدراتهم تعزيزاً لمسيرتهم المهنية وخدمةً للوطن في شتى مجالات العمل والتخصصات.

حضر حفل التخرج معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع وجمع من أهالي وذوي الخريجين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخدمة الوطنية
خالد بن محمد بن زايد
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