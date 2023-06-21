نعرفه بقلوبنا وفي قلوبنا

«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟»

بهذه التغريدة عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»، أضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الحضور الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ذلك الحضور الذي يتجسد وفاءً واعتزازاً وعرفاناً للوالد المؤسس الذي تعكس سيرته كل الدلالات العميقة والصادقة لكلمة الأبوة وحضورها البهي.

«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟»..

تغريدة تفيض بالمعاني الجليلة، وترمز في جوهرها إلى المحبة والوفاء العظيم، أما التفاعل الواسع مع تغريدة سموه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهو دلالة ثابتة على أن كلمات سموه بصدقها قد لامست قلوب الملايين داخل الإمارات وخارجها، الملايين الذين يضعون الوالد المؤسس زايد الخير في مكانة خاصة واستثنائية في قلوبهم وذاكرتهم.

«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟»

نعم يا سيدي «حفظك الله».. لأن دور الأب ومكانته راسخة في فكر قادتنا، ووجداننا، وجزء أصيل من منظومة قيمنا وتاريخنا، وهو موضع تقدير واحترام واهتمام الدولة والمجتمع، وأساس في مسيرتنا التنموية، ونهضتنا، ومستقبلنا.

«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟»

نعم يا سيدي.. يعرفه البشر والشجر والحجر، وتعرفه الأماكن، وتروي عنه الحكايات أجمل وأصدق ما يقال. ونعرفه يا سيدي في قلوبنا وبقلوبنا، وفي أرواحنا اسمه الذي لا يغيب، ونقولها أبناء فخورين.. وأوفياء مخلصين أينما ذهبنا بفخر وزهو كبيرين: «نحن عيال زايد».