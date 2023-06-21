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عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان

عمار النعيمي مترئسا اجتماع مجلس الأمناء (وام)
22 يونيو 2023 01:21

عجمان (وام)

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 ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان. ورحب سموه، في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، باعضاء المجلس، وأشاد بجهودهم واهتمامهم بشؤون الجامعة كافة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وبالمستويات العالمية التي وصلت إليها الجامعة بوصفها إحدى مؤسسات التعليم المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من أجل تحقيق رسالة الجامعة بتخريج أجيال وقيادات على مستوى عالٍ من التعليم. واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال الاجتماع، على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة التي تعكس جودة مخرجات التعليم بجامعة عجمان، حيث صنفت مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عجمان كمؤسسة ذات ثقة عالية، وفق التقييمات الأخيرة التي أجرتها.
وتعد جامعة عجمان واحدة من ثماني مؤسسات فقط في الدولة التي تحصل على هذا التقييم الرفيع.

عمار النعيمي
عجمان
جامعة عجمان
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