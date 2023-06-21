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محمد الشرقي يشهد حفل تخريج طلبة «أكاديمية الفجيرة الخاصة»

محمد الشرقي خلال حفل التكريم (وام)
22 يونيو 2023 01:22

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج طلبة الثانوية العامة من أكاديمية الفجيرة الخاصة، بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخة عائشة بنت محمد بن حمد الشرقي، والشيخة فاطمة بنت محمد بن حمد الشرقي، أنجال سمو ولي عهد الفجيرة. وأكّد سموه، أهمية مواصلة مسيرة التعلّم واكتساب مختلف أنواع المهارات والعلوم والمعارف، والاطّلاع المُنفتح على أهم المجالات والتخصصات التي تفيد البشرية، وتدعم تمكين الكوادر العلميّة إسهاماً في تعزيز مسيرة بناء الوطن وتطوير دعائم نهضته المستدامة. ونوّه سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات التعليم المدرسي في إمارة الفجيرة، وحرص سموّه على ضمان تواؤمها مع توّجهات الدولة وأهدافها في قطاع التعليم والارتقاء بمؤشراته التنافسية العالمية. وسلّم سمو ولي عهد الفجيرة، شهادات التخرج للطلبة والطالبات الخريجين، ممن أتمّوا متطلبات الثانوية العامة بنجاح واقتدار، كما هنّأهم سموه على اجتيازهم هذه الرحلة التعليمية المهمّة، داعياً إيّاهم إلى مواصلة الجهد في المرحلة المقبلة، ومتابعة المتغيرات العالمية، واحتياجات أسواق العمل في التخصصات العلمية الجامعية.

محمد الشرقي
الفجيرة
أكاديمية الفجيرة
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